Олег Сысуев встретился с самарскими студентами

11 октября президент, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев провел открытую лекцию в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П.Королева. Студенты приняли участие в дискуссии на тему личной эффективности и попытались определить формулу успеха.

"Современный мир меняется очень быстро: мы не можем быть уверены в том, что будет востребовано даже через три года. Поэтому особую важность приобретает общее гуманитарное образование, которое будет востребовано в любой сфере", - рекомендовал студентам Олег Сысуев.

Альфа-Банк традиционно поддерживает образовательные и социальные проекты, является партнером многих российских вузов. Он учредил стипендиальную программу "Альфа-Шанс". Ежегодно сотни первокурсников участвуют в отборе на получение именной стипендии. Условием вхождения в программу являются высокий балл по ЕГЭ, наличие наград в различных олимпиадах и конкурсах, а также успешное прохождение отборочных испытаний - написания эссе и очного собеседования. Впервые программа "Альфа-Шанс" в Самаре стартовала в 2013 году. За это время в регионе Альфа-Банк выплатил студентам более 6,5 млн рублей стипендий.

В 2019 году заявки на участие в стипендиальной программе подали 92 студента Самарского университета. Победители будут определены до конца октября.