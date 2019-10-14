16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ректоры Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев В Самаре открылась новая детская школа искусств В школе села Савруха основное внимание уделяют информационно-технологической подготовке Школа села Подбельск Похвистневского района, основанная сто лет назад, остается верна традициям Все больше выпускников Исаклинской школы выбирают профессию военного

Образование Общество

Олег Сысуев встретился с самарскими студентами

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 249
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

11 октября президент, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев провел открытую лекцию в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П.Королева. Студенты приняли участие в дискуссии на тему личной эффективности и попытались определить формулу успеха.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

"Современный мир меняется очень быстро: мы не можем быть уверены в том, что будет востребовано даже через три года. Поэтому особую важность приобретает общее гуманитарное образование, которое будет востребовано в любой сфере", - рекомендовал студентам Олег Сысуев.

Альфа-Банк традиционно поддерживает образовательные и социальные проекты, является партнером многих российских вузов. Он учредил стипендиальную программу "Альфа-Шанс". Ежегодно сотни первокурсников участвуют в отборе на получение именной стипендии. Условием вхождения в программу являются высокий балл по ЕГЭ, наличие наград в различных олимпиадах и конкурсах, а также успешное прохождение отборочных испытаний - написания эссе и очного собеседования. Впервые программа "Альфа-Шанс" в Самаре стартовала в 2013 году. За это время в регионе Альфа-Банк выплатил студентам более 6,5 млн рублей стипендий.

В 2019 году заявки на участие в стипендиальной программе подали 92 студента Самарского университета. Победители будут определены до конца октября.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3