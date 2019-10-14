Гандбольная "Лада" обыграла "Ставрополье" — 39:29

В своем шестом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти гандбольная "Лада" обыграла "Ставрополье" из Ставрополя — 39:29 (17:11), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
"Лада": Лагина (9/15=60%), Деревень (6/16=37%), Михайлюта (3/16=18%); Фомина — 4, Какмоля — 1, Михайличенко — 8/1, Шамановская — 2, Никитина — 6, Гайдук, Решетникова — 4 (2 мин.), Голубева (2 мин.), Блохина — 3, Кирдяшева — 5, Амельченко — 1, Новоселова, Смирнова — 5/1.
"Ставрополье": Гуторова (9/28=32%), Сутягина (2/20=10%); Юрьева — 8, Фанина — 4 (2 мин.), Шебалкова — 1, Никифорова — 1, Голец — 6/5, Пастух, Сорокина — 6, Брежнева — 1 (2 мин.), Нефедова — 1 (2 мин.), Ламзина, Хвостунцева, Стрельцова — 1.