Самарские бизнес-абоненты Tele2 ведут дела с Москвой и Ульяновском

Tele2 подвела итоги пользовательской активности клиентов B2B-сегмента за летний период. Во время деловых поездок самарские абоненты оператора проговорили свыше 200 тысяч минут, посетив при этом 79 регионов страны. В число наиболее популярных направлений вошли Нижний Новгород, Ульяновск, Москва, Оренбург и Татарстан.

Минувшим летом число представителей бизнеса, приезжающих в Самарскую область в командировки, почти вдвое превысило количество корпоративных клиентов, выезжающих за пределы данного региона. Чаще всего Самару летом посещали жители Ульяновска, Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга и ХМАО. Таким образом, наиболее тесно бизнес Самары общается с корпоративными клиентами Москвы и Ульяновска — более 60% всех поездок совершается между этими регионами.

По данным оператора, мобильная активность корпоративных клиентов от июня к августу выросла на 13%. В целом же за летние месяцы бизнес-клиенты Tele2 проговорили в поездках по России свыше 200 тысяч минут и получили более 60 тысяч sms-сообщений. Кроме того, корпоративные клиенты активно использовали в командировках мобильный интернет, в среднем один бизнес-абонент в летних поездках скачивал по 2,2 Гб трафика в месяц.

Высокая активность бизнес-абонентов обусловлена в том числе выгодными условиями оператора в поездках по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются. Таким образом, в бизнес-путешествиях предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.