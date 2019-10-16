"Ладья" начала матчи с "Реактором" с поражения

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ХК "Ладья" уступил "Реактору" (Нижнекамск) в первом из двух матчей Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла во вторник, 15 октября, в Нижнекамске.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"