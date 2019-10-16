"Ладья" начала матчи с "Реактором" с поражения

ХК "Ладья" уступил "Реактору" (Нижнекамск) в первом из двух матчей Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла во вторник, 15 октября, в Нижнекамске.
Хозяева открыли счет уже на второй минуте — отличился Булат Шафигуллин. Тольяттинцы ближе к концу периода благодаря точному броску Вениамина Цитцера смогли сравнять счет.
Во втором периоде нижнекамцы усилиями Ильи Паранина и Дэниэла Буцаева повели в счете 3:1. В заключительной двадцатиминутке счет не изменился.
В среду, 16 октября, команды встретятся повторно.