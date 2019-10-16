Страховой Дом ВСК стал победителем конкурса "Московские звезды-2019"

26 сентября в рамках выставки "Недвижимость от лидеров" в Гостином Дворе Московская ассоциация риэлторов провела награждение победителей ежегодного конкурса "Московские звезды-2019".

В номинации "Проверено временем" победителем стал Страховой Дом ВСК, заслуживший признание и доверие профессионалов рынка недвижимости за многолетнее безупречное качество страховых услуг. В конкурсе участвуют банки, агентства недвижимости, риэлторские, строительные, управляющие и брокерские компании.

"Московские звезды" - конкурс, ежегодно проводимый Московской ассоциацией риэлторов. Это уникальная возможность получить свидетельство устойчивости и надежности компании на рынке недвижимости. В состав конкурсной комиссии входят авторитетные эксперты финансового рынка и руководители крупнейших девелоперских компаний.