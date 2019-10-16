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Экономика и бизнес

В "Гиппократе" обнаружили неучтенный спирт

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Росалкогольрегулирование в ходе проверки обнаружило неучтенный алкоголь на фармацевтическом предприятии "Гиппократ", занимающемся производством галеновых препаратов, сообщает "Самарское обозрение".

По информации издания, реальный объем поставки спирта самарскому производителю "фанфуриков" не соответствовал учтенному в ЕГАИС.

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