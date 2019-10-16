В Самаре открываются шесть новых детсадов

В ближайшее время в Самаре откроется шесть новых детских садов, сообщает пресс-служба мэрии города. Распределение мест начнется уже в октябре и пройдет в два этапа.

С 22 октября начнется автоматизированное распределение мест в детских садах:

МБДОУ "Детский сад № 181" г. о. Самара, пр. Карла Маркса, д 448, а (на 240 мест, из них 80 — для детей в возрасте с двух до трех лет);

до МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 213 (на 240 мест, из них 60 — для детей в возрасте с двух до трех лет);

МАДОУ "Детский сад № 56" г. о. Самара, ул. Алексея Толстого, 37 (на 75 мест для детей в возрасте с двух до трех лет).

С 22 ноября начнется автоматизированное распределение мест в детских садах:

МБДОУ "Детский сад № 462" г. о. Самара, расположенный в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской (на 240 мест, из них 80 — для детей в возрасте с двух до трех лет);

МБДОУ "Детский сад № 87" г. о. Самара, расположенный в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 по ул. Ташкентской (на 240 мест, из них 80 — для детей в возрасте с двух до трех лет);

МБДОУ "Детский сад № 340" г. о. Самара, ул. Георгия Ратнера, д 25 (на 150 мест, из них 40 — для детей в возрасте с двух до трех лет).

"В этом году всего открывается почти 1,2 тыс. новых мест в детских садах Самары. Это и новые детские сады, а также те, что вернули в систему дошкольного образования и капитально отремонтировали. Важно отметить, что мы открываем и ясельные группы — порядка 400 ребят в возрасте от двух до трех лет смогут посещать детский сад", — пояснила руководитель городского департамента образования Елена Чернега.

Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ. При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса "Очередник" в статус "Направлен". Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, на сайте es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (раздел "Поиск заявлений") и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

Для письменного подтверждения согласия с предоставленным в МОО местом родителям необходимо обращаться непосредственно в МОО в течение десяти рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте.

Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.