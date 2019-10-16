Подписано соглашение по строительству дороги и моста через Волгу

В среду, 16 октября, в Екатеринбурге в рамках проведения международной специализированной выставки "Дорога-2019" в присутствии председателя Правительства России Дмитрия Медведева, министра транспорта России Евгения Дитриха и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова заключено соглашение о строительстве обхода г. Тольятти в рамках реализации проекта "Европа — Западный Китай".

Это стало центральным событием форума. Документ был подписан между правительством Самарской области и хозяйственным партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти".

Напомним, изначально планировалась, что новая трасса пройдет в обход Самарского региона — по территории соседнего субъекта. Однако Дмитрию Азарову удалось убедить федеральные центр в необходимости прохождения новой трассы по территории Самарской области.

Глава региона неоднократно обсуждал вопрос строительства мостового перехода с главой государства Владимиром Путиным — в ходе визита президента в Самарскую область в марте 2018 года и затем в сентябре 2018 года в Москве. Губернатор заручился поддержкой главы государства по реализации одного из ключевых для области и всей страны проектов.

Заявку региона одобрило и Федеральное дорожное агентство на заседании межведомственной комиссии при Министерстве транспорта РФ. Благодаря системной работе правительства была скорректирована транспортная стратегия РФ, а строительство новой трассы и мостового перехода через реку Волгу было включено в утвержденный Правительством РФ комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Партнером региона в реализации ключевого инфраструктурного проекта стала "Концессионная компания "Обход Тольятти".

По мнению главы региона, реализация этого масштабного проекта даст новый импульс развитию Автограда, Самарской области и всей страны. "В реализации этого проекта заинтересовано наше государство, Правительство Российской Федерации, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Для того, чтобы обеспечить его ускоренное исполнение, Самарская область предпринимает опережающие шаги, и заключение концессионного соглашения в рамках проведения этой международной выставки — это еще один серьезный шаг к реализации этого масштабного, крупнейшего в стране инфраструктурного проекта".

Сегодня же в ходе выставки глава региона представил проект строительства мостового перехода через Волгу председателю российского Правительства уже на стенде Самарской области. По мнению Дмитрия Азарова, такое внимание со стороны Дмитрия Медведева к этому крупному и важному инвестиционному проекту — залог его успешной реализации.

Согласно проекту, автомобильная дорога будет иметь 4 полосы движения — по две в каждую сторону. Автомагистраль (максимальная скорость движения 120 км/ч) позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы: если сейчас требуется 16 часов, то с вводом всего маршрута потребуется только 8 часов.

Реализация одного из ключевых инвестиционных проектов начнется уже в этом году. Общая длина новой трассы составит 102 км, в том числе протяженность моста — 3,7 км. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом — с М-5 "Урал". Предварительная стоимость работ оценивается в 120 млрд рублей. Завершение строительства новой дороги и открытие движения транспорта запланировано на 2024 год.