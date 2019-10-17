16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сроки строительства Климовского моста передвинули Ремонт ул. Победы продолжится в этом году с опережением графика В 2020 г. в Самаре обновят почти полсотни дорог Кроме КК "Обход Тольятти", желающих строить Климовский мост не нашлось На подъезде к Кировскому мосту открыли четырехполосное движение

Дорожное строительство Транспорт и связь

Сроки строительства Климовского моста передвинули

ТОЛЬЯТТИ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 137
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Климовский мост через Волгу планируется ввести в эксплуатацию в 2024 г., а не в 2023 г. как озвучивалось ранее. Это следует из сообщения на сайте правительства Самарской области о заключении соглашения по строительству объекта.

Фото: samregion.ru

"Ввод в эксплуатацию этого объекта планируется в октябре 2023 года", — заявлял в марте 2019 г. руководитель департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства минэкономразвития региона Олег Майоров.

В мае министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов сообщил, что планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2023 года.

Вероятно, перенос сроков связан стем, что затянулся процесс переговоров с инвестором. Тот же Богданов заявлял о планах опубликовать документацию по концессионному соглашению в июне, однако это произошло только в августе. Задержку в минэкономразвития объяснили корректировкой текста соглашения. "Предложение, с которым вышел инвестор, не в полной мере удовлетворяло интересам региона", — пояснял министр.

Также увеличилась общая протяженность моста и трассы — с 97 до 102 км.

Подписано соглашение по строительству дороги и моста через Волгу Подписано соглашение по строительству дороги и моста через Волгу
В среду, 16 октября, в Екатеринбурге в рамках проведения международной специализированной выставки "Дорога-2019" в присутствии председателя правительства России Дмитрия Медведева, министра транспорта России Евгения Дитриха и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова заключено соглашение о строительстве обхода Тольятти в рамках реализации проекта "Европа — Западный Китай".

Напомним, строительные работы начнутся уже в этом году. Их предварительная стоимость оценивается в 120 млрд руб., а с учетом содержания и эксплуатации — около 200 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено боле 67 млрд рублей.

Реализацией проекта займется хозяйственное партнерство "КК "Обход Тольятти". Инвестиции планируется отбить за счет платного проезда — от 200 до 1200 рублей.

Соглашение о строительстве объекта было заключено в среду, 16 октября, в Екатеринбурге в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева, министра транспорта России Евгения Дитриха и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он станет частью проекта "Европа — Западный Китай".

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3