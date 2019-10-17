Сроки строительства Климовского моста передвинули

Климовский мост через Волгу планируется ввести в эксплуатацию в 2024 г., а не в 2023 г. как озвучивалось ранее. Это следует из сообщения на сайте правительства Самарской области о заключении соглашения по строительству объекта.

"Ввод в эксплуатацию этого объекта планируется в октябре 2023 года", — заявлял в марте 2019 г. руководитель департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства минэкономразвития региона Олег Майоров.

В мае министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов сообщил, что планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2023 года.

Вероятно, перенос сроков связан стем, что затянулся процесс переговоров с инвестором. Тот же Богданов заявлял о планах опубликовать документацию по концессионному соглашению в июне, однако это произошло только в августе. Задержку в минэкономразвития объяснили корректировкой текста соглашения. "Предложение, с которым вышел инвестор, не в полной мере удовлетворяло интересам региона", — пояснял министр.

Также увеличилась общая протяженность моста и трассы — с 97 до 102 км.

Подписано соглашение по строительству дороги и моста через Волгу В среду, 16 октября, в Екатеринбурге в рамках проведения международной специализированной выставки "Дорога-2019" в присутствии председателя правительства России Дмитрия Медведева, министра транспорта России Евгения Дитриха и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова заключено соглашение о строительстве обхода Тольятти в рамках реализации проекта "Европа — Западный Китай".

Напомним, строительные работы начнутся уже в этом году. Их предварительная стоимость оценивается в 120 млрд руб., а с учетом содержания и эксплуатации — около 200 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено боле 67 млрд рублей.

Реализацией проекта займется хозяйственное партнерство "КК "Обход Тольятти". Инвестиции планируется отбить за счет платного проезда — от 200 до 1200 рублей.

Соглашение о строительстве объекта было заключено в среду, 16 октября, в Екатеринбурге в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева, министра транспорта России Евгения Дитриха и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он станет частью проекта "Европа — Западный Китай".