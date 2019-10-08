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Дорожное строительство Транспорт и связь

Кроме КК "Обход Тольятти" желающих строить Климовский мост не нашлось

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Желающих построить в рамках концессионного соглашения мостовой переход через Волгу в районе с. Климовка, кроме изначально заявившегося хозяйственного партнерства "КК "Обход Тольятти", не появилось. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления торгов по Самарской области.

В августе 2019 г. было опубликовано ХП "КК "Обход Тольятти" о заключении концессионного соглашения для строительства моста в районе Климовки в рамках международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай". Это было сделано для того, чтобы другие компании, желающие принять участие в конкурсе, могли это сделать. Для этого они должны были подать соответствующие заявки до 17:00 7 октября.

Однако сегодня Главное управление торгов по региону опубликовало сообщение о том, что "в установленный срок заявки о готовности к участию в конкурсе от иных лиц не поступили".

Таким образом, вероятно, концессионное соглашение будет заключено с ХП "КК "Обход Тольятти". Эта компания была создана в апреле 2019 г. и зарегистрирована в Москве. Изначально владельцем партнерства являлось ООО "Инфракап", собственники которого: бывший директор федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.

Но в сентябре 2019 г. владельцем 25% ХП "КК "Обход Тольятти" стала "дочка" ГК "Автодор" — ООО "Автодор — Платные дороги". Как сообщалось, соответствующее соглашение заключили 10 сентября. И по его условиям "Автодор — платные дороги" будет осуществлять функции оператора по эксплуатации, а также осуществлять контроль со стороны "Автодора" за созданием, корректировкой и согласованием проектной документации в части создания СВП и АСУДД мостового перехода через Волгу.

Напомним, общая протяженность моста и трассы в обход Тольятти должна составить 97 км, в том числе 3,7 км — непосредственно мост через Волгу. Строительные работы предполагалось начать уже в 2019 г., ввести объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2023 года. Прежде озвучивалось, что 67 млрд руб. на строительство мостового перехода могут быть получены из федерального бюджета. Общая стоимость строительных работ оценивается в 120,82 млрд рублей. Проезд по мосту предполагают сделать платным.

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