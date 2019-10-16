Генуэзская резная плита, найденная в Шигонах, стала экспонатом музея им. Алабина

В среду, 16 октября, состоялась официальная презентация нового экспоната музея им. П.Алабина — закладной генуэзской плиты. На мероприятии присутствовали врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко, глава Шигонского района Сергей Строев, протоиерей Николай Кибалюк.

Уникальный и ранее неизвестный научному сообществу памятник генуэзской эпиграфики, декоративной каменной резьбы и пластики поступил в музей на постоянное хранение в августе этого года из управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

"Была проведена серьезная работа по передаче объекта музею имени Алабина. Приятно видеть конечный результат нашей деятельности — наследие на месте, под охраной. Теперь этот знаковый объект доступен для всех наших граждан", — поделился своими эмоциями Владимир Филипенко.

Плита была найдена в селе Шигоны Самарской области в ходе проведения работ по благоустройству территории у здания детского епархиального образовательного центра. "Никто даже не догадывался, что она имеет такую историческую ценность", — рассказал Сергей Строев. Несколько лет плита находилась в детском епархиальном центре, затем ее передали в Самару.

Памятник генуэзской эпиграфики, декоративной каменной резьбы и пластики выполнен на Крымском полуострове в городе Каффа (современная Феодосия) около 1467 года. В настоящее время учеными предложено несколько вариантов прочтения поврежденного латинского текста на плите.

"Нам еще предстоит узнать, каким образом эта генуэзская плита совершила путешествие в Шигонский район и оказалась там. Это работа для исследователей, историков и краеведов, но находка однозначно занимает достойное место в нашем музее", — подытожил директор музея им. П.Алабина Владимир Лисейчев.

Познакомиться с удивительной находкой жители и гости Самары могут на основной экспозиции музея.