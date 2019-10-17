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Хоккей Спорт

"Лада" в Красноярске проиграла "Соколу"

КРАСНОЯРСК. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 октября, в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути тольяттинская "Лада" проиграла "Соколу", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Красноярске и завершила четырехматчевое выездное турне "Лады".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже на пятой минуте Григорий Мищенко вывел красноярцев вперед — 1:0.

В середине второго периода Владимир Коротков удвоил преимущество хозяев (2:0).

На 46-й минуте Антон Вилков забросил третью шайбу в ворота Александра Скрынника — 3:0.

В концовке "Лада" стараниями Филиппа Толузакова отыграла одну шайбу — 3:1 победа "Сокола".

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