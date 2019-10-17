Петля Пристрастия: "Мы еще не закончили, рано делать выводы"

3 ноября в клубе "Звезда" впервые состоится самарский концерт группы "Петля Пристрастия". В начале этого года вышел их альбом "Гул", который подтвердил собой факт существования великолепно звучащей и притом интеллектуально полноценной русскоязычной рок-музыки. Вскоре после того "Петля" предположительно обрела новую аудиторию вместе с единичным, но очень эффектным появлением на центральном телевидении. Как бы то ни было, коллектив из Минска сейчас отправился в продолжительный тур, охватывающий города России и Восточной Европы. Выступление "Петли Пристрастия" — событие для Самары, без преувеличения, долгожданное. И в преддверии его корреспондент Волга Ньюс отправил несколько вопросов лидеру группы Илье Черепко-Самохвалову. Не сюрпризом оказалось то, что у автора мрачной лирики все в порядке с чувством юмора.

— Я шутку придумал: "Петля пристрастия" записала лучший альбом Interpol. Как вам?

— Какая же это, кхе-кхе, шутка?

— Ты много лет работал, параллельно группе, в театре. Откуда уверенность, что пора бросить "дневную работу"? "Петля" стала более востребованной?

— Да, стала. Но не это главное, а то, что с возрастом сильно сморщился зад, позволявший раньше сидеть на нескольких стульях одновременно. Пришлось выбирать.

К счастью, выбор не был особенно сложным, к тому же, если сильно соскучусь по театральному прошлому, всегда есть гипотетическая возможность впрячься в какую-нибудь интересную постановку (в свободное от музыки время, разумеется). Думаю, еще сгожусь на что-нибудь.

— Каков был эффект от появления в "Вечернем Урганте"?

— Пока не ощутил почти никакого. Ноябрь покажет. Или декабрь. Или следующий ноябрь.

— Вы остаетесь группой из Минска. Чем он удобнее Москвы?

— Всем. Тут друзья, родные люди, простор, чистота, порядок, автобусы, контролеры, милиция, Слепянская водная система, майонезный завод, кинотеатр "Ракета", бассейн "Волна", милиция, контролеры, Вася Почицкий, клубы, море, подземные реки, вечное солнце, бесплатный алкоголь, стройные мулатки, гости с Альфы Центавра, пирамиды, минареты, табуреты, парапеты… Контролеры, в конце концов! Лучший город на Земле, самый удобный!

— Что пока представляется вам самым большим достижением?

— Моим лично? Достижение того возраста, в котором нахожусь. Ну и то, что какое-то количество пороха в пороховнице сохранилось. А касательно ПП — мы еще не закончили, рано делать выводы.

— Нет ощущения, что предел популярности ПП близок? Все-таки "Петля" достаточно требовательна к эмоциональному и интеллектуальному багажу публики. Как ты относишься к тому, что для большей части российской молодежи главная пост-панк группа — это "Буерак"?

— Ощущение, может, и есть, но я привык к тому, что ощущения часто бывают ложными, не имеющими отношения к реальности. Людей с упомянутым вами багажом на свете много, на наш век хватит. Другое дело, что часто это люди взрослые, со своими заботами, не всегда имеющие возможность и силы прийти на концерт, скажем. Но мы сознательно, с самого начала не ориентировались на школьный и раннестуденческий возраст. Наша музыка всегда была направлена на людей, которые уже подвели свои первые серьезные промежуточные итоги.

А "Буерак"…что "Буерак"? Нет ничего странного в том, что молодые люди балдеют от молодых людей, говорящих с ними на одном языке. Было бы странно, если бы подавляющее большинство юношей и девушек тащилось от мантр седояйцых старцев. ПП — все-таки взрослая группа.

— Мне кажется, помимо злоупотребления выпивкой, ты поешь о менее популярных психических аномалиях. Вряд ли панические атаки и таблетки появились в текстах для красного словца. Считаешь ли ты важным открыто говорить о разного рода неврозах?

— Важно обо всем говорить открыто. Другое дело — выбрать для этого подходящий момент.