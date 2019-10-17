ВСК провела для партнеров конференцию "Трансформация: HR и бизнес"

10 октября в Москве в офисе ПАО "Сбербанк" Страховой Дом ВСК совместно с кадровым агентством "ВИЗАВИ Консалт" провели для партнеров седьмую конференцию "ТРАНСФОРМАЦИЯ: HR и БИЗНЕС", участниками которой стали не только более 500 руководителей служб по работе с персоналом крупных российских и западных компаний, но и генеральные директора, и собственники бизнеса. Кроме этого, прямую трансляцию мероприятия смогли увидеть более 700 участников в 13 регионах страны.

Мероприятие неизменно вызывает интерес со стороны топ-менеджеров крупнейших работодателей России и руководителей HR-подразделений, которые совместно с ведущими экспертами и консультантами обсуждают сложившиеся тенденции на рынке труда и в сфере управления персоналом. Традиционно спикерами выступают лидеры мнений, которые делятся реальными бизнес-практиками управления человеческими ресурсами и участвуют в открытом диалоге с аудиторией.

Открывали мероприятие управляющий партнер ВИЗАВИ Консалт Валерия Дворцевая и старший вице-президент ВСК Роман Фролов.

Валерия представила результаты исследования "Трансформация HR", проведенного ВИЗАВИ Консалт в августе–сентябре 2019 года. Участие в нем приняли порядка 500 респондентов. Роман Фролов отметил: "Современный высокотехнологичный мир создает новые вызовы и требования для бизнеса. Тема конференции была выбрана не случайно, а обусловлена необходимостью цифровой трансформации и перехода на более эффективные бизнес-модели, изменение характера труда и подходов в системе управления персоналом".

Форум начался с панельной дискуссии "Вызовы, приводящие к трансформации", на которой руководители различных подразделений и HR ПАО "Совкомбанк", Банка ВТБ, ЧТПЗ, Третьяковской галереи, Визави Консалт, Inventive Retail Group поделились опытом трансформации своих компаний и обсудили ожидания и границы ответственности HR и бизнеса в период изменений.

Затем на конференции выступил председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк и рассказал об опыте трансформации в ВСК: "Любые изменения всегда болезненны и нужна смелость, чтобы на них решиться. Формирование команды, каждый участник которой, не просто на словах, но и на деле заинтересован в развитии компании и её успехе — стратегическая задача как для HR, так и для акционера. ВСК уже почти 30 лет на страховом рынке, и все эти годы мы понимали, что главная инвестиция, которая сделает компанию успешной и позволит ей расти, — это люди. И это не только обучение или социальный пакет, но и формирование уникальной корпоративной культуры. Эта культура обеспечивает мотивацию сотрудников на поиск возможностей для развития и поддержки коллег, а также отсутствие конфликта при внедрении нововведений. Наша команда сегодня делает компанию успешнее каждый день!"

Первая часть форума завершилась презентацией Марка Розина, управляющего партнера "ЭКОПСИ Консалтинг", который рассказал об опыте трансформации на примере Росатома.

Во второй части конференции прошли секции, посвященные внедрению изменений в корпоративной культуре, технологических процессов и роли HR. Спикерами и участниками дискуссий выступили директора по персоналу и эксперты HR компаний Правительства Москвы, OFD.ru, AB InBev Efes, ООО "Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем", АстраЗенека и другие.

Специальными гостями конференции стали Андрей Трофимов, директор дивизиона "Технологическая платформа HR" ПАО Сбербанк, рассказавший об HR-платформе и Александр Лавров, основатель компании Next.space, президент московского офиса Ассоциации дополненной и виртуальной реальности, который поделился опытом внедрения технологий завтрашнего дня в HR.

Завершила мероприятие лотерея с призами от Страхового Дома ВСК, "ВИЗАВИ Консалт", а также спикеров Форума.

Форум стал одним из самых насыщенных и интересных мероприятий осени и получил множество положительных откликов от участников и спикеров.