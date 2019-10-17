Самарцам рассказали об узниках Собибора

14 октября в военно-историческом музее Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа начала работу выставка "Возвращение героя. Собибор — Самара" (16+). Экспозиция открылась в рамках проекта "Историческая память".

14 октября в 1943 году в польском лагере смерти Собибор состоялось одно из немногих успешных восстаний узников фашистских концлагерей. Организатором восстания стал советский лейтенант Александр Печерский. Теперь его именем назван Фонд, который посвящает свою деятельность увековечиванию памяти героев — узников лагерей смерти.

"Собибор занимает особое место в истории. Это пример единственного успешного крупного восстания в нацистских лагерях", — сказал на открытии выставки заместитель председателя Думы Самары, координатор проекта "Историческая память" Сергей Рязанов.

Он напомнил, что вместе с Александром Печерским из лагеря смерти в октябре 1943 года бежал наш земляк Ефим Литвиновский. Многие годы он жил в послевоенном Куйбышеве, работал парикмахером в одной из парикмахерских города.