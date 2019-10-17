Дмитрий Азаров представил в Москве проект будущего планетария

В четверг, 17 октября, в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия первого полета в космос Юрия Гагарина.

Юбилей состоится в 2021 году, но уже сейчас создан оргкомитет под руководством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова, участие в котором принимает и Самарская область как космическая столица России.

Эпоха покорения космического пространства началась в регионе в 1958 году с предложения Сергея Королева организовать на базе ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс" производство ракет-носителей Р-7. Спустя всего три года — 12 апреля 1961 года — первый космонавт планеты Юрий Гагарин отправился в космос на корабле "Восток", первые две ступени которого были изготовлены на куйбышевском заводе ЦСКБ "Прогресс". После полета Юрий Гагарин вернулся на Самарскую землю, откуда докладывал государственной комиссии об итогах первого полета и где проходил реабилитацию.

На сегодняшний день в области работает не только АО "РКЦ "Прогресс", в цехах которого серийно производятся ракеты "Союз" и ведутся работы по созданию ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а также ракеты-носителя сверхтяжелого класса, но и флагман ракетного двигателестроения ПАО "Кузнецов", доля которого в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 70%, а по пилотируемым пускам — 100%, а также АО "Металлист-Самара", АО "Тяжмаш", ООО "Завод приборных подшипников" и другие.

Большой вклад в развитие и совершенствование научных знаний о космическом аппаратостроении вносит Самарский государственный аэрокосмический университет имени С. П. Королева, который является ведущим исследовательским университетом России. На базе университета не только обучаются высококлассные специалисты, но и проводятся перспективные научные исследования с применением новейших компьютерных технологий.

Дмитрий Азаров выступил на заседании оргкомитета и отметил, что самарцы свято чтят свое авиакосмическое прошлое и настоящее: в области увековечена память многих выдающихся академиков и ученых, многочисленные топонимы и названия космической тематики звучат в аншлагах самарских улиц, площадей, скверов и парков, метро. К примеру, в этом году по инициативе общественности в регионе проходят масштабные мероприятия, прирученные к 100-летию легендарного конструктора Дмитрия Козлова.

Помимо культурно-массовых мероприятий, по решению жителей в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, благоустроен сквер возле "козловского" дома, а также установлен памятник в честь Дмитрия Ильича. Скульптурная композиция установлена около одного из творений конструктора — ракеты-носителя "Союз", которая теперь является частью музейного комплекса "Самара космическая".

В ходе оргкомитета Дмитрий Азаров представил проект планетария, который может быть построен в Самаре на территории музея "Самара Космическая". Предпроектные работы по созданию планетария в Самарской области уже завершены.

Члены оргкомитета поддержали инициативы, высказанные главой региона.