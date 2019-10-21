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Экономика и бизнес

Как эффективно управлять компанией и мотивировать сотрудников в эпоху перемен, расскажут на форуме "Тренды развития бизнеса 19/20"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 ноября 2019 года в Казани пройдет форум "Тренды развития бизнеса 19/20", организованный Банком Хоум Кредит. Ключевые спикеры — председатель правления банка Юрий Андресов, зампреды правления Артем Алешкин и Александр Антоненко расскажут о том, как эффективно управлять бизнесом компании и повышать прибыль. А известный бизнес-спикер, автор бестселлера "45 татуировок менеджера" Максим Батырев откроет секреты мотивации персонала и реформы в компании.

Основная задача любого бизнеса — повышение прибыли. Чтобы продолжать зарабатывать и быть успешной в своем сегменте, компания должна привлекать новых клиентов и делать выгодные предложения тем, кто уже пользовался ее услугами. Нужно помнить и о постоянном повышении качества клиентского сервиса.

Чтобы не отставать от конкурентов и опережать их, компания должна следить за трендами и меняться вместе с рынком. Только за последние два года розничные банки предложили клиентам и предпринимателям новые уникальные продукты: карты рассрочки, онлайн-маркетплейс товаров в рассрочку. Развиваются программы лояльности, появляются b2b-сервисы, которые помогают нарастить продажи и повысить средний чек покупки без дополнительной нагрузки на бюджет клиента.

Как сориентироваться в этом потоке предложений и подобрать то, что отвечает потребностям конкретного бизнеса? Можно нанять дорогих бизнес-консультантов. А можно посетить форум "Тренды развития бизнеса 19/20" от Банка Хоум Кредит и из первых уст узнать, какие именно банковские продукты и сервисы могут улучшить продажи.

Глава банка Юрий Андресов расскажет о том, куда движется отрасль розничных финансов и какие выгоды это дает каждому участнику рынка. Артем Алешкин научит правильно строить отношения с клиентом: какие продукты предлагать, как грамотно выстроить программу лояльности, как привлечь и удержать клиента. Александр Антоненко заострит внимание на конкурентных преимуществах, которые бизнес получает от взаимодействия с финансовым рынком. А Максим Батырев уделит внимание менеджменту в эпоху перемен и тому, как управлять реформами в компании.

Александр Ципоркин, фото предоставлено Банком Хоум Кредит

"Если у компании все стабильно и уже долгое время не было никаких изменений, значит, она стопроцентно нуждается в переменах. Те, кто вовремя не проанализировал ситуацию и не начал реформировать бизнес, могут столкнуться с кризисом. Рынок постоянно меняется — комментирует Александр Ципоркин, директор дирекции "Поволжье" Банка Хоум Кредит. — Если компания хочет оставаться востребованной и конкурентоспособной, ей нужно следить за трендами, изменяться вместе с рынком. Сотрудничество банков и бизнеса приносит выгоду обоим. Бизнес получает продажи и рост клиентской базы, а банк наращивает транзакционную активность и партнерскую сеть. Подробнее об этих процессах мы расскажем на нашем форуме".

Чтобы попасть на форум, нужно зарегистрироваться в специальном приложении. Там же можно ознакомиться с программой, связаться с организаторами и уточнить вопросы.

Ссылки на скачивание приложения:

https://apps.apple.com

https://play.google.com

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