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Музеи и выставки Культура

В Strelka Hall откроется иммерсивная выставка молодого самарского художника Марка Берне

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пространстве Strelka Hall 19 октября в 19:00 откроется выставка молодого самарского художника Марка Берне "Капризы 0.1" (18+). Организаторы рекомендуют прийти именно на открытие выставки, так как в этот вечер будет создана особая атмосфера, помогающая настроится на восприятие работ автора.

Фото: Фото предоставлено автором

В этот вечер погружать зрителей в "мысли художника" будут с помощью света, музыки и оригинальной экспозиции. Уже на следующий день выставка будет переконструирована.

"Мои картины - это сиюминутные эмоциональные реакции, которые происходят в жизни любого человека, - рассказывает Марк Берне. - В январе 2019 г. мне хватило смелости запечатлеть их, выразить те самые капризы. Первостепенная задача заключалась в попытке получения новых знаний и навыков в работе с краской, но все зашло слишком далеко… На выбеленных холстах я изображал тишину и писал невыразимое".

Выставка продлится до 15 ноября. Вход на выставку свободный.

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