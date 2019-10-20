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Музыка Культура

Сочинение самарского композитора исполнят в "Зарядье"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 октября, в Москве в концертном зале "Зарядье" пройдет программа "Новые классики" (6+), в которой прозвучит сочинение Василия Тонковидова "Дорога (Из России с любовью)".

Оркестр Musica Viva (дирижер Филипп Чижевский) исполнит музыку победителей конкурса "Новые классики", а также Александра Маноцкова, Антона Батагова, Сергея Ахунова.

Название "Новые классики" дал концерту одноименный Международный фонд композиторов. Организация была создана в 2018 году для поддержки композиторов и проведения молодежных музыкальных проектов. "Основная задача и миссия фонда "Новые классики" — знакомить публику с новыми именами композиторов, пишущих в классической традиции", — говорит генеральный директор Юлия Музыка.

Международный фонд объявил отбор на участие в концерте, в программе которого будут исполнены лучшие сочинения для симфонического оркестра. К участию были приглашены композиторы без возрастных ограничений.

Сочинения лучших участников отбора прозвучат в одном из двух отделений концерта, в другом — произведения известных современных российских композиторов. Среди победителей конкурса — самарский композитор, заведующий музыкальной частью "СамАрта" Василий Тонковидов.

Концерт можно посмотреть в трансляции на сайте концертного зала.

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