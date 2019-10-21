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Хоккей Спорт

"Лада" всухую обыграла тверское "Динамо"

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 октября, в очередном матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада"на своем льду обыграла тверское "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже на третьей минуте хозяева открыли счет: Вячеслав Андрющенко добил шайбу в ворота Игоря Тяло после дальнего броска Михаила Чурляева — 1:0.

В третьем периода Андрющенко забросил в ворота гостей две шайбы и первым из игроков "Лады" оформил хет-трик, еще одну шайбу в ворота "Динамо" забросил Константин Майоров — 4:0 победа "Лады".

Александр Скрынник отразил 34 броска и в третий раз в сезоне отыграл на ноль.

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