"Лада" всухую обыграла тверское "Динамо"

В воскресенье, 20 октября, в очередном матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада"на своем льду обыграла тверское "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Уже на третьей минуте хозяева открыли счет: Вячеслав Андрющенко добил шайбу в ворота Игоря Тяло после дальнего броска Михаила Чурляева — 1:0.

В третьем периода Андрющенко забросил в ворота гостей две шайбы и первым из игроков "Лады" оформил хет-трик, еще одну шайбу в ворота "Динамо" забросил Константин Майоров — 4:0 победа "Лады".

Александр Скрынник отразил 34 броска и в третий раз в сезоне отыграл на ноль.