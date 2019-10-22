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Архитектура Культура

В Самаре восстановили восточный фасад Хоральной синагоги

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе реставрационных работ, ведущихся в Хоральной синагоге, воссоздан восточный фасад здания, сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: УГООКН Самарской области

"Завершается вычинка кирпичной кладки стен. К зиме стены будут законсервированы, в холодный период планируются провести работы по усилению фундаментов", — уточняют в Управлении.

Напомним, реставрацию объекта культурного наследия регионального значения начали осенью 2018 года.

Согласно графику работ, в 2019 г. должны завершить противоаварийные работы, в том числе укрепление стен, реставрацию кирпичной кладки наружных стен, устройство временных свайных фундаментов и шпунтового ограждения, устройство кровли над лестницами; в 2020 г. - возвести железобетонный каркас объекта: монолитную плиту фундамента, колонны, стены подвала, а также полностью завершить устройство кровли, установить столярные заполнения наружных дверных и оконных проемов, провести наружные инженерные сети; в 2021 г. завершат внутреннюю отделку помещений, в том числе интерьеры, устройство внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство территории.

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