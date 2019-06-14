В хоральной синагоге реставрируют кирпичную кладку

В пятницу, 14 июня, в реставрируемой самарской синагоге представители УГООКН Самарской области, подрядчика и заказчика проконтролировали проведение работ.

Напомним, реставрацию объекта культурного наследия регионального значения начали осенью 2018 года.

Сейчас в синагоге реставрируют кирпичную кладку.

"Завершены работы по демонтажу поврежденной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши, демонтирована часть железобетонных колонн и перекрытий советского периода, проводится вычинка наружной версты кирпичной кладки в уровне первого этажа на северном и южном фасадах", — сообщает администрация Самары.

Согласно графику работ, в 2019 г. должны завершить противоаварийные работы, в том числе укрепление стен, реставрацию кирпичной кладки наружных стен, устройство временных свайных фундаментов и шпунтового ограждения, устройство кровли над лестницами; в 2020 г. — возвести железобетонный каркас объекта: монолитную плиту фундамента, колонны, стены подвала, а также полностью завершить устройство кровли, установить столярные заполнения наружных дверных и оконных проемов, провести наружные инженерные сети; в 2021 г. завершат внутреннюю отделку помещений, в том числе интерьеры, устройство внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство территории.