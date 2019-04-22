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Архитектура Культура

Реставрацию стен хоральной синагоги завершат в конце 2019 года

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Реставрацию стен объекта культурного наследия регионального значения — Самарской хоральной синагоги — планируется завершить в декабре 2019 г., сообщает пресс-служба Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Напомним, здание было построено в 1908 г. по проекту архитектора Зельмана Клейнермана. В качестве культового сооружения синагога использовалась около 10 лет, в советское время в здании находился дом культуры им. Коминтерна, затем оно было приспособлено под хлебозавод, более 20 лет здание не эксплуатируется. Следствием этого являются многочисленные повреждения, утраты, значительные внутренние перепланировки.

В 1998 г. подписан договор о сохранности и использовании недвижимого памятника истории и культуры религиозного назначения, согласно которому Иудейское религиозное общество Самары принимает на себя ответственность за сохранность передаваемого в безвозмездное пользование памятника и его территории, а также обязательства по содержанию, использованию и реставрации памятника.

В 2010 г. проведена реставрация купола и реставрация кирпичной кладки западного фасада и части северного и южного фасадов. С осени 2018 г. на объекте ведутся работы по реставрации и приспособлению для современного использования. Работы проводятся на основании проекта реставрации и приспособления, получившего положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и на основании акта государственной экспертизы проектов в строительстве.

Проведенные инженерные обследования выявили аварийное состояние восточной кирпичной стены базиликальной части. Стена была подвержена огневому воздействию при пожаре, кроме того, в ней было выполнено большое количество поздних отверстий и проемов, что сильно ослабило несущую способность. По заключению экспертизы, обеспечить несущую способность стены необходимо путем перекладки поврежденных участков и устройством новых междуэтажных перекрытий.

В настоящее время завершены работы по демонтажу поврежденной кирпичной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши; демонтирована часть железобетонных колонн и перекрытий советского периода; проводится вычинка наружной версты кирпичной кладки в уровне первого этажа на северном и южном фасадах. Проектом предусмотрено воссоздание первоначального облика здания: перекладка поврежденных кирпичных стен с воссозданием из керамического и силикатного кирпича, воссоздание первоначального интерьера синагоги, воссоздание конструкций крыши.

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