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Образование Общество

В школе №7 в "Крутых ключах" прошел урок мужества

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии празднования Парада Памяти 7 ноября 1941 года в школе №7 микрорайона "Крутые ключи" депутат Красноглинского района, директор УК "Авиакор-Стандарт" Антон Ермолаев провёл со старшеклассниками урок мужества.

Фото: Фото предоставлено автором

В мероприятии также принял участие один из активных жителей микрорайона, полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане Юрий Сторожилов.

Школьники с интересом и вниманием отнеслись к выступлению, посвященному истории проведения Парада Памяти, героям Великой Отечественной Войны, а также подвигу танкиста, Героя Советского Союза, почетного гражданина Самарской области — Владимира Чудайкина.

"Воспитание патриотизма у детей и молодежи — это не громкая фраза, а важнейшая задача, — считает Антон Ермолаев. — Патриотизм включает в себя любовь к Родине, своему краю, своей семье. Подобные встречи и мероприятия обязательно продолжатся, ведь впереди самое важное событие для всей нашей страны — 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне".

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