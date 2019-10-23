В школе №7 в "Крутых ключах" прошел урок мужества

В преддверии празднования Парада Памяти 7 ноября 1941 года в школе №7 микрорайона "Крутые ключи" депутат Красноглинского района, директор УК "Авиакор-Стандарт" Антон Ермолаев провёл со старшеклассниками урок мужества.

В мероприятии также принял участие один из активных жителей микрорайона, полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане Юрий Сторожилов.

Школьники с интересом и вниманием отнеслись к выступлению, посвященному истории проведения Парада Памяти, героям Великой Отечественной Войны, а также подвигу танкиста, Героя Советского Союза, почетного гражданина Самарской области — Владимира Чудайкина.

"Воспитание патриотизма у детей и молодежи — это не громкая фраза, а важнейшая задача, — считает Антон Ермолаев. — Патриотизм включает в себя любовь к Родине, своему краю, своей семье. Подобные встречи и мероприятия обязательно продолжатся, ведь впереди самое важное событие для всей нашей страны — 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне".