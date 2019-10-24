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Образование Общество

На должность ректора Самарского политеха претендуют три кандидата

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ одобрила три кандидатуры на должность ректора Самарского государственного технического университета.

Как сообщает ведомство, аттестацию прошли нынешний ректор Дмитрий Быков, первый проректор по научной работе Максим Ненашев и проректор по инновационной деятельности Константин Савельев.

Следующим шагом станет назначение ученым советом университета даты и место проведения вузовской конференции. На ней пройдет тайное голосование по кандидатам, победителем которого будет признан набравший более 50% голосов. Затем ректора утверждает Минобрнауки.

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