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Страхование Финансы

Группа ВСК поднялась на 10 позиций в рейтинге "Эксперт-400"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа ВСК заняла 172-е место в рейтинге "Эксперт-400" крупнейших компаний России по объему реализованной продукции, поднявшись за год на десять позиций.

Группа ВСК показала существенную динамику роста объема реализованной продукции, который увеличился за год на 28,2% и составил 96,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила более 8 млрд рублей.

Начиная с 2007 года Группа ВСК ежегодно входит в рейтинг "Эксперт-400", и в этом году заняла четвертое место среди страховых компаний — участниц рейтинга.

Рейтинг 2019 года составлен Аналитическим центром "Эксперт" на основании официальной отчетности за 2018 г. Совокупная выручка 400 крупнейших российских компаний выросла в прошлом году почти на 20% — с 73 трлн до 87,5 трлн рублей.

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