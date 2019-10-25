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Хоккей Спорт

"Лада" по буллитам уступила питерскому "Динамо" - 3:4

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" проиграл на домашнем льду "Динамо" из Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В составе "Лады" в матче против одного из лидеров дебютировал нападающий "Ладьи" Станислав Рангаев.

Матч начался удачно для хозяев: уже на 2-й минуте Семен Кизимов завершил свой проход точным броском в ближнюю девятку, открыв счет своим очкам в сезоне (1:0).

Хозяева не пали духом и до середины третьего периода сравняли счет: сначала Александр Тимирев расстрелял ворота гостей после передачи Константина Майорова, а затем в большинстве Артурс Озолиньш подправил шайбу после броска Ивана Крылова — 3:3.

В концовке основного времени инициативой владели гости, но Скрынник играл надежно.

В овертайме счет не изменился и судьбу матча определяли буллиты.

В серии послематчевых бросков точнее оказались гости — 3:4 победа "Динамо".

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