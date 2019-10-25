У самарской фирмы арестовали имущество за долги по зарплате

Судебные приставы Железнодорожного района Самары наложили арест на имущество одного из местных ООО за долги по зарплате, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Компания задолжала своим сотрудникам более 100 тыс. рублей. В рамках исполнительного производства о взыскании заработной платы судебным приставом осуществлен выход по месту нахождения должника и составлен акт описи и ареста имущества, принадлежащего компании. В случае непогашения задолженности арестованное имущество будет передано на реализацию, а вырученные деньги перечислены взыскателю.
Руководитель компании предупрежден о грозящей ему уголовной ответственности в соответствии со ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
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