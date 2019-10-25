Композитор-экспериментатор Владимир Резников выпустил новый клип "Неизвестная планета"

Название клипа символизирует закодированные знания, которые пытается распознать человеческая цивилизация. Все клипы Владимира Резникова создаются в формате ART@SCIENCE и имеют философскую концепцию. Его проекты выглядят как продукты лаборатории по перемещению во времени и пространстве.

Автор заглядывает в разные периоды человеческой цивилизации, связывает в единую логическую цепь время и события. Это больше всего отражено в клипе "Золотая середина". Который был создан при участии Самарского академического театра и балета. Взаимное влияние технологий и искусства всегда присутствовало в человеческой цивилизации. Сегодня культура становится технологичной, проникает в лаборатории, инновационные процессы и становится креативным инструментом визуализации научных достижений. Эти процессы показаны в клипах "Лидер" и "Кибербиология 2050".

Экспериментатор Владимир Резников продолжает работать над созданием музыкальных клипов, концептуально связанных с технологиями и процессами, которые определяют современную цивилизацию. Это нейротехнологии, дополненная и виртуальная реальность и другое. Кросс-культурную коммуникацию технологий в проекте осуществляет команда Резников проʼj"ект ГРУПП: студия "Ваяло", студия "Макс", Сергей Ратничкин и студия "ПолЕрмо".