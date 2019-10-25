В Самарском политехе проведут географический диктант

В воскресенье, 27 октября, в России и за рубежом в пятый раз пройдет географический диктант. Он проводится Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Самарский политех станет площадкой для его проведения. Любой житель нашего региона сможет бесплатно проверить свои знания в области географии, придя 27 октября к 11:00 в главный корпус опорного университета по адресу: ул. Молодогвардейская, 244, аудитория 500 (5 этаж). С собой необходимо взять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Регистрация участников будет проходить перед началом проведения диктанта с 11:00 до 12:00. Каждому участнику будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, по которому можно проверить свой результат на официальном сайте (https://dictant.rgo.ru/).

Затем организаторы проведут небольшую викторину, а также инструктаж по заполнению бланков. Сам диктант стартует в 12:15. Для того, чтобы ответить на все вопросы, испытуемым отводится 45 минут.

По окончании диктанта перед участниками выступит известный путешественник Артур Чубаркин. Он расскажет о своих экспедициях на Чукотку, Памир и Северный полюс, о маршрутах на Шантары, по Сихтэ-Алиню, Путоранам, Саянам, даст рекомендации начинающим путешественникам.