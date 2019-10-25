Звезда оперной сцены Евгения Муравьева.исполнит в Самаре партию Флории Тоски

24 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета состоится спектакль "Флория Тоска". Заглавную партию исполнит приглашенная солистка Большого театра, сопрано Евгения Муравьева.

Евгения Муравьева - выпускница Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров. В 2017 году она триумфально дебютировала на самом престижном оперном фестивале мира - Зальцбургском: экстренно заменила заболевшую солистку в сложнейшей опере "Леди Макбет Мценского уезда".

Партию Флории Тоски Евгения Муравьева исполняет со времен одного из первых своих профессиональных ангажементов в театре "Санктъ-Петербургъ Опера". После выступления в Самаре она исполнит эту партию в одном из главных центров европейской академической музыки - Венской опере.

На роль Тоски не принято назначать таких молодых певиц, но вокальные и драматические способности Евгении Муравьевой позволяют ей встать в один ряд с самыми опытными и звездными коллегами. Ее приглашают в театры Милана (Ла Скала), Неаполя, Палермо, Бордо, Лиона, Тулузы, Гамбурга, Токио и многие другие.