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Музыка Культура

Звезда оперной сцены Евгения Муравьева.исполнит в Самаре партию Флории Тоски

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета состоится спектакль "Флория Тоска". Заглавную партию исполнит приглашенная солистка Большого театра, сопрано Евгения Муравьева.

 

Евгения Муравьева - выпускница Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров. В 2017 году она триумфально дебютировала на самом престижном оперном фестивале мира - Зальцбургском: экстренно заменила заболевшую солистку в сложнейшей опере "Леди Макбет Мценского уезда".

Партию Флории Тоски Евгения Муравьева исполняет со времен одного из первых своих профессиональных ангажементов в театре "Санктъ-Петербургъ Опера". После выступления в Самаре она исполнит эту партию в одном из главных центров европейской академической музыки - Венской опере.

На роль Тоски не принято назначать таких молодых певиц, но вокальные и драматические способности Евгении Муравьевой позволяют ей встать в один ряд с самыми опытными и звездными коллегами. Ее приглашают в театры Милана (Ла Скала), Неаполя, Палермо, Бордо, Лиона, Тулузы, Гамбурга, Токио и многие другие.

"Флория Тоска". Композитор Джакомо Пуччини, режиссер Юрий Александров, дирижер-постановщик Александр Анисимов, дирижер спектакля Евгений Хохлов.

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