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Музыка Культура

В ОДО выступит Сергей Трофимов

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Окружном доме офицеров 6 ноября выступит певец Сергей Трофимов (12+).

Фото: koncertsamara.ru

"Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем. На его концерте не увидишь "пустых" глаз и кресел — его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердного скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать", — говорится в релизе агентства koncertsamara.ru.

Цена билетов от 800 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27057/0.

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