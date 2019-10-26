Детские сады региона оштрафовали более чем на 3 млн руб. за нарушения

Управление Роспотребнадзора по Самарской области подвело итоги мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций региона (муниципальных, государственных и частных), сообщает пресс-служба ведомства.

За девять месяцев текущего года было проверено 480 детских садов с применением лабораторно-инструментальных методов исследований проб пищевых продуктов, готовых блюд, питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, смывов с объектов окружающей среды, параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности в помещениях групповых ячеек.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, явились: превышение количества детей в группах сверх установленных нормативов, несоответствие внутренней отделки помещений санитарным требованиям, нарушения санитарно-противоэпидемического режима, полноты и периодичности прохождения медицинских осмотров работников дошкольных организаций, правил составления рационов питания, обработки кухонного инвентаря и посуды, технологических процессов кулинарной обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, условий хранения пищевых продуктов, оформления сопроводительной документации на поступающие продукты и др.

По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 3 млн рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.