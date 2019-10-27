Жители Шенталинского района активно участвуют в развитии муниципалитета

В рамках реализации национальных проектов, а также федеральных и областных программ в Шенталинском районе преображаются населенные пункты, развивается инфраструктура, поддерживаются общественные и предпринимательские инициативы граждан.

Аграрные традиции

Экономика района в основе своей традиционно опирается на сельхозпроизводство, костяк которого составляют три десятка больших и малых агрохозяйств. Хлеборобы здесь знают цену земле, поэтому уже в следующем году залежных земель в районе не останется. Как сообщает администрация муниципалитета, уборка зерновых в этом году завершена. В целом район с задачей справился, намолотив 45,5 тыс. тонн зерна в чистом виде при средней урожайности 18,3 центнера с гектара. А если говорить о передовиках производства — "Агросфера", "Восход", "Био-тон", то у них на круг вышло 26-28 ц/га. Во всех хозяйствах уже завершен сев озимых под урожай следующего года и подготовлены семена для весенней посевной кампании.

Областные власти не оставляют без внимания нужды сельхозпроизводителей — в этом году региональный Минсельхоз выделил аграриям района более 10 млн рублей субсидий на погектарную поддержку и возмещение затрат на развитие молочного скотоводства. В животноводстве района важнейшими задачами остаются рост продуктивности скота и увеличение поголовья.

В этом году пять фермерских хозяйств молочного направления приняли решение объединиться в кооператив. Стимулом к этому послужил федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящий в состав нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Подобные объединения позволяют фермерам консолидировать партии товарной продукции и реализовывать ее непосредственно потребителям, минуя перекупщиков, а государство готово поддерживать кооперативы субсидиями и грантами.

Комплексное развитие

Как отмечают муниципальные власти, в основе сегодняшнего развития района лежат мероприятия нацпроектов, а также федеральных и областных программ, направленных на повышение жизненного комфорта. Работа ведется по всем направлениям и при активном участии жителей.

Благодаря нацпроекту "Образование" в Шенталинской школе № 1 открыт Центр цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" (на фото). Новые подходы в преподавании позволят школьникам приобретать самые современные компетенции и навыки.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволил в этом году привести в порядок 13 км магистралей, проходящих по территории района. Крупные участки автодорог "Урал" — Челно-Вершины — Шентала и Клявлино — Шентала приведены в нормативное состояние. Проезд по этим дорогам стал комфортным не только для жителей района, но и для транзитного транспорта. В следующем году комплексный ремонт дорожной сети будет продолжен.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" заработала детская "Бережливая поликлиника". Лечебное учреждение не просто отремонтировали, но и оснастили его современным оборудованием, разделили потоки на взрослые и детские. Как отмечают местные жители, если раньше ребенка трудно было "затащить" к врачу, то сейчас ребятишек не увести домой из поликлиники. "Детям здесь нравится, поскольку условия созданы замечательные", — говорят шенталинцы.

В следующем году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет построен фельдшерско-акушерский пункт в селе Старая Шентала, а в этом году району выделят новый автомобиль скорой помощи.

Благодаря губернаторскому проекту "СОдействие" и инициативам местных жителей в населенных пунктах района планомерно решаются вопросы благоустройства, ведется ремонт водопроводных сетей.

В рамках национальной программы на днях в селе Каменка открыли универсальную площадку для занятий спортом. Сейчас в районе работают уже пять таких площадок.

"Мы стремимся к комплексному и гармоничному развитию нашего района", — подчеркивает глава муниципалитета Александр Лемаев.

Александр, глава муниципального района Шенталинский:

— Нашей основной задачей является работа на благо всех жителей района. В реализацию мероприятий национальных проектов, а также федеральных и областных программ мы вовлекаем все население района. Важно решать все вопросы одной большой командой и организовать работу так, чтобы у людей была высокая заинтересованность в улучшении условий жизни. В районе ремонтируются дороги и инженерная инфраструктура, преображаются общественные пространства, приводятся в современный вид образовательные и лечебные учреждения — мы формируем новый облик села, в котором будет комфортно жить людям всех возрастов. Отдельное внимание уделяется агропромышленному комплексу, развитию кооперации и фермерства, поддержке предпринимательских инициатив. Жители района активно участвуют в реализации этих программ, мы ощущаем внимание и поддержку со стороны областных властей и губернатора Дмитрия Азарова.