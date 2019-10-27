В Алексеевской школе №4 решать проблему кадров помогает наставничество

Исполняющим обязанности директора школы №4 поселка Алексеевка городского округа Кинель Татьяна Соболева стала совсем недавно, сменив своего наставника Валентину Ходаковскую по ее же рекомендации. Внимательное отношение к молодежи способствует профессиональному росту ее на посту директора.

Валентина Ходаковская все тринадцать лет своей работы в директорском ранге была наставником для многих педагогов. Как только Татьяна Соболева (на фото в центре) пришла в школу в качестве учителя русского языка и литературы, она сразу взяла ее под свое крыло. Потом рекомендовала возглавить методический совет школы, затем выдвинула на должность завуча, а теперь вот передала руководство учебным заведением. По словам Валентины Ходаковской (на фото справа), в своих подопечных ей нравится ответственность и умение самостоятельно принимать решения. Сегодня она работает в школьной библиотеке и всегда готова помочь коллегам.

Татьяна Соболева поддерживает сложившуюся эстафету наставничества, понимая ее высокую ценность. После окончания университета она вместе с другими пришла работать в родную школу. Коллеги-однокашники продолжают и дальше учиться у своих же педагогов профессиональному мастерству и педагогическому такту.

"В нашей школе по-прежнему работают учителя, у которых я училась. Они для нас пример отношения к профессии, — поделилась Татьяна Соболева. — В этом году мы приняли четыре молодых специалиста — тоже наших выпускников — психолога, учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики. За каждым уже закреплен наставник. Мы посещаем их уроки, регулярно собираемся для дискуссии на методическом совете. Такая командная работа дает отличный результат".

Татьяна Соболева, и.о. директора школы № 4 поселка Алексеевка г.о. Кинель:

— Я всегда ощущала поддержку своих наставников — и когда работала учителем, и будучи завучем, и являясь сейчас директором. Мой главный помощник — Валентина Станиславовна Ходаковская, которая помогла мне состояться в профессии.