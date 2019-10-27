В школе поселка Кинельский сложились давние традиции наставничества. Опытные учителя подсказывают молодежи, как построить урок, как наиболее полно раскрыть тему, как продумать воспитательные моменты.

Учитель русского языка и литературы Татьяна Родькина занимается обучением детей здесь больше тридцати лет. Сейчас она помогает освоить профессию Светлане Салимовой, которая работает в школе всего три года.

"Мы со Светланой часто обсуждаем уроки, советуемся, как лучше подать тему. Например, я рекомендую в 5 и 6 классах вносить в уроки игровые моменты. Светлана предлагает использовать для запоминания словарных слов проектор. В сотрудничестве появляются хорошие идеи и находки, - рассказала Татьяна Ивановна. — Педагог учит и воспитывает ребят не только на уроке, но и своим поведением, своей речью, внешним видом вне занятий. И поверьте, отношение ученика к предмету складывается исходя из отношения к учителю, поэтому необходимо в душах детей посеять такое зерно, которое бы со временем проросло".