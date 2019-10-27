В Кинельском детском саду "Ягодка" молодежи помогают освоить профессию опытные коллеги

Молодые педагоги, попадая в структурное подразделение кинельской школы №11, оказываются в обстановке взаимоуважения и поддержки.

Заведующая детским садом "Ягодка" Людмила Ковалева в дошкольном образовании уже почти 40 лет. Когда-то в начале пути она считала, что освоит профессию без подсказок и советов опытных коллег. Но жизнь доказала, что она ошибалась.

"В нашем детском саду работают три опытных наставника: Елена Бражникова, Ирина Барашкова и Валентина Иванникова. Они помогают молодым воспитателям освоиться, — рассказала Людмила Ковалева. — Подсказывают своим подопечным, как встречать малышей, чтобы они с удовольствием шли в садик, как кормить и выводить гулять".

Людмила Владимировна добавила, что под руководством наставников новички учатся составлять учебные планы и образовательные программы, оформлять предметно-пространственную среду. Наряду с прохождением курсов переподготовки и повышения квалификации это дает отличные результаты. Кроме того, молодых педагогов включают в творческие группы по разработке программ и проектов.