16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кинеле несколько лет работает Школа молодого педагога Детские сады региона оштрафовали более чем на 3 млн руб. за нарушения В Самарском политехе проведут географический диктант Композитор-экспериментатор Владимир Резников выпустил новый клип "Неизвестная планета" На должность ректора Самарского политеха претендуют два кандидата

Образование Общество

В Кинельском детском саду "Ягодка" молодежи помогают освоить профессию опытные коллеги

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Молодые педагоги, попадая в структурное подразделение кинельской школы №11, оказываются в обстановке взаимоуважения и поддержки.

Фото: Владимир ГАВОХИН

Заведующая детским садом "Ягодка" Людмила Ковалева в дошкольном образовании уже почти 40 лет. Когда-то в начале пути она считала, что освоит профессию без подсказок и советов опытных коллег. Но жизнь доказала, что она ошибалась.

"В нашем детском саду работают три опытных наставника: Елена Бражникова, Ирина Барашкова и Валентина Иванникова. Они помогают молодым воспитателям освоиться, — рассказала Людмила Ковалева. — Подсказывают своим подопечным, как встречать малышей, чтобы они с удовольствием шли в садик, как кормить и выводить гулять".

Людмила Владимировна добавила, что под руководством наставников новички учатся составлять учебные планы и образовательные программы, оформлять предметно-пространственную среду. Наряду с прохождением курсов переподготовки и повышения квалификации это дает отличные результаты. Кроме того, молодых педагогов включают в творческие группы по разработке программ и проектов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3