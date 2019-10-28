16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Крупный пожар в дачном массиве в Новокуйбышевске тушили 1,5 часа В сгоревшем частном доме в Кинель-Черкасском районе погибли двое маленьких детей Ночью у дома на ул. Лукачева в Самаре обгорели два автомобиля На трассе под Тольятти пострадал водитель загоревшегося грузовика При пожаре в квартире на ул. Промышленности в Самаре пострадали две женщины

Пожары Происшествия

В сгоревшем частном доме в Кинель-Черкасском районе погибли двое маленьких детей

КИНЕЛЬ-ЧКРКАССЫ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 28 октября, при тушении частного дома на ул. Молодогвардейская, 55 в с. Красная Горка Кинель-Черкасскаго района были обнаружены тела двух детей в возрасте одного года и трех лет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что информация о пожаре в одноэтажном частном жилом доме поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 27 октября в 23:16. Площадь пожара составила 80 кв. метров. В тушении участвовали 42 человека, которые использовали 17 пожарных машин.

По данным чрезвычайной службы, до прибытия пожарных из дома были эвакуированы 34-летняя женщина и четырехлетняя девочка, которые были госпитализированы в Кинель-Черкасскую ЦРБ.

В 01:03 на месте пожара при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела погибших девочек в возрасте трех лет и одного года.

Пожар удалось ликвидировать в 01:33. Его предварительной причиной в ГУ МЧС России по Самарской области называют аварийный режим работы электропроводки.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3