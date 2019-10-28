В сгоревшем частном доме в Кинель-Черкасском районе погибли двое маленьких детей

В понедельник, 28 октября, при тушении частного дома на ул. Молодогвардейская, 55 в с. Красная Горка Кинель-Черкасскаго района были обнаружены тела двух детей в возрасте одного года и трех лет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что информация о пожаре в одноэтажном частном жилом доме поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 27 октября в 23:16. Площадь пожара составила 80 кв. метров. В тушении участвовали 42 человека, которые использовали 17 пожарных машин.

По данным чрезвычайной службы, до прибытия пожарных из дома были эвакуированы 34-летняя женщина и четырехлетняя девочка, которые были госпитализированы в Кинель-Черкасскую ЦРБ.

В 01:03 на месте пожара при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела погибших девочек в возрасте трех лет и одного года.

Пожар удалось ликвидировать в 01:33. Его предварительной причиной в ГУ МЧС России по Самарской области называют аварийный режим работы электропроводки.