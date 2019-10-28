Следователи СК РФ начали проверку по факту гибели двух детей на пожаре в Кинель-Черкасском районе

В понедельник, 28 октября, Следственным отделом по городу Отрадный СК РФ начата доследственная проверка по факту обнаружения тел двух детей при тушении пожара в доме в Кинель-Черкаском районе, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что в воскресенье, 27 октября, в 23:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в одноэтажном частном доме на ул. Молодогвардейская, 55 в с. Красная Горка Кинель-Черкасского района. В его тушении участвовали 42 человека, которые использовали 17 единиц техники.

До прибытия пожарных из дома были эвакуированы 34-летняя женщина и четырехлетняя девочка, которых госпитализировали в Кинель-Черкасскую ЦРБ.

В 01:03 на месте пожара при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела девочек в возрасте трех лет и одного года.

Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, в рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинские и пожаро-техническое исследования.

"По предварительным данным, возгорание в доме произошло из-за неисправностей в электропроводке, — сообщают в следственном ведомстве. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

В ГУ МЧС России по Самарской области предварительной причиной пожара также называют аварийный режим работы электропроводки.