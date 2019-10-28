"Ладья" с разгромным счетом проиграла "Сарматам"

В воскресенье, 27 октября, в повторном матче Париматч чемпионата МХЛ "Ладья" на выезде вновь уступила "Сарматам", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Хозяева уже в первом периоде сделали серьезную заявку на победу, отправив три шайбы в ворота "Ладьи" за десять минут, что заставило наставника тольяттинской команды Олега Белкина заменить вратаря Артема Забродина на Игоря Кулакова. Однако, уже на старте второй двадцатиминутки капитулировал и он. Чуть позже команды обменялись шайбами, автором которой у "Ладьи" стал Вениамин Цитцер.

В третьем периоде тольяттинцы усилиями Милана Зинатуллина смогли забросить еще одну шайбу, но под занавес матча "Сарматы" восстановили перевес в четыре шайбы, реализовав большинство. Итог матча — 6:2 в пользу оренбуржцев.