Kira Lao споет в "Парадной" о борьбе с депрессией

Kira Lao 9 ноября познакомит Самару со своим "Тревожным опытом", альбомом-театральной пьесой о преодолении глубокого личного кризиса. Артистка уже приезжала в качестве фронтвумен рок-группы на "Метафест" и озвучивала немое кино в Музее модерна. На сей раз она везет в клуб "Парадная" сольный перфоманс, который в равной мере напоминает концерт и спектакль с элементами современной хореографии.

Проект певицы Киры Вайнштейн всегда был слишком сложен, чтобы втиснуть его в рамки каких-либо стилей. Уже на дебютном альбоме артистке удалось подружить битбоксинг с акустическими инструментами, да еще такими диковинными, как гусли или моорин-хуур. За это она получила премию Артемия Троицкого "Степной Волк" в номинации "Дебют".

Вскоре после того Kira Lao зазвучала как рок-группа для привередливых. Короткий, но мощный альбом "Вода" 2015 г. полюбился музыкальным критикам. Но это не помогло завоевать любовь массового слушателя, а самой Кире оказалось тесно в таком формате. Последовал кризис. Певице диагностировали соматическую депрессию, она радикально изменила свою жизнь и на пару лет фактически исчезла с радаров.

В медиа-пространство Kira Lao вернулась в начале этого года, причем эффектно. Сначала как лауреат "Золотой маски" за звуковое оформление к спектаклю современного танца "40", затем как автор альбома-дневника "Тревожный опыт", на предельном уровне откровенности рассказывающем о борьбе с депрессией.

"Последние несколько лет я училась в школе современного искусства Родченко и работала композитором в театре, писала музыку для современной хореографии. Сама посещала различные мастер-классы по импровизации (именно импровизации, не контактной импровизации) и пыталась перенести принципы, характерные для танца, в область звука. Поэтому "Тревожный опыт" это не совсем альбом (он похож на саундтрек к пьесе), а живьем это нечто среднее между концертом и спектаклем. В рамках тура я играю только эти новые песни", — говорит Кира Вайнштейн.

По ее же словам, перформанс вряд ли придется по душе людям, воспринимающим музыку как развлечение или фон для возлияний. Поклонникам рок-периода Kira Lao следует учесть и то, что никаких гитар на этот раз не будет — за аккомпанемент отвечает ноутбук. Но, по впечатлениям зрителей, посторонние в данном случае на сцене не нужны.

"Я получаю разные отзывы, от самых восторженных до отрицательных, — рассказывает Кира. — Те, кто со мной на одной волне, воспринимают лайв как некую практику, ритуал по освобождению тела от груза грусти, старых обид и сомнений. Проникновенный концерт случился в Воронеже, где я играла впервые. На последнем треке зрители взяли мой реквизит — охапку шерстяных нитей — и стали в танце оборачиваться в них. Глядя на это безумие со сцены, я была счастлива как ребенок. Некоторые пишут в личные сообщения, что перформанс пробрал их до мурашек, и это случилось с ними впервые за долгое время. Кто-то признается, что едва сдерживал слезы на некоторых песнях".

Концерт состоится 9 ноября в "клубе с питерской душой" под названием "Парадная" — новой концертной площадке, где арт-директорские позиции захватила промо-команда Evil Electro. Для зрителя это значит, прежде всего, качественно отстроенный звук. Билеты уже доступны в предпродаже по цене от 150 рублей.