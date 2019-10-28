Марафон генерации бизнес-идей возвращается в Самару

Региональный центр инноваций StartupSamara и YellowRockets.vc приглашают на семинар по созданию и тестированию идей для бизнеса. Участники придумают работающий бизнес за 4 часа и презентуют идею инвесторам.
Начинающие предприниматели определят и опишут свою бизнес-идею, подберут команду для ее реализации, научатся тестировать бизнес-модели и оценивать объем рынка, узнают, где найти ресурсы для начала своего дела. Ограничений по темам проектов и идей нет.
Интенсив рассчитан как на индивидуальную работу, так и на развитие навыков работы в команде. Марафон завершится презентацией проектов перед экспертами фонда YellowRockets.vc, который инвестирует в проекты на ранней стадии.
Кому будет интересно принять участие в марафоне?
- Людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;
- фаундерам проектов, которым нужна обратная связь и совет в решении проблем от опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);
- студентам старших курсов, готовым стажироваться в команде стартапа;
- предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;
- всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и послушать в каких сферах сейчас делают проекты.
Лучшие проекты получат месяц трекинга от экспертов венчурного фонда YellowRockets.vc.
Спикерами выступят: проектный специалист, предприниматель, тренер-эксперт Федерального агентства по делам молодежи и форума "Команда ПРО", Мария Галицкая и сертифицированный специалист по методологии design thinking, Наталья Тилли.
Количество мест ограничено, обязательна предварительная регистрация на мероприятие по ссылке: https://startupsamara.timepad.ru/event/1096415/
Организаторами Марафона генерации бизнес-идей выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.