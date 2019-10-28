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Экономика и бизнес

Марафон генерации бизнес-идей возвращается в Самару

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный центр инноваций StartupSamara и YellowRockets.vc приглашают на семинар по созданию и тестированию идей для бизнеса. Участники придумают работающий бизнес за 4 часа и презентуют идею инвесторам.

Начинающие предприниматели определят и опишут свою бизнес-идею, подберут команду для ее реализации, научатся тестировать бизнес-модели и оценивать объем рынка, узнают, где найти ресурсы для начала своего дела. Ограничений по темам проектов и идей нет.

Интенсив рассчитан как на индивидуальную работу, так и на развитие навыков работы в команде. Марафон завершится презентацией проектов перед экспертами фонда YellowRockets.vc, который инвестирует в проекты на ранней стадии.

Кому будет интересно принять участие в марафоне?

  • Людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;
  • фаундерам проектов, которым нужна обратная связь и совет в решении проблем от опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);
  • студентам старших курсов, готовым стажироваться в команде стартапа;
  • предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;
  • всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и послушать в каких сферах сейчас делают проекты.

Лучшие проекты получат месяц трекинга от экспертов венчурного фонда YellowRockets.vc.

Спикерами выступят: проектный специалист, предприниматель, тренер-эксперт Федерального агентства по делам молодежи и форума "Команда ПРО", Мария Галицкая и сертифицированный специалист по методологии design thinking, Наталья Тилли.

Количество мест ограничено, обязательна предварительная регистрация на мероприятие по ссылке: https://startupsamara.timepad.ru/event/1096415/

Организаторами Марафона генерации бизнес-идей выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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