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Музыка Культура

В Самаре с джазовым концертом выступит Григорий Файн

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 ноября в самарской государственной филармонии прозвучат хиты мирового джаза в оригинальной обработке и джазовые композиции Григория Файна.

Фото: koncertsamara.ru

Пианист и композитор Григорий Файн — знаменитый джазовый музыкант, президент клуба "Друзья джаза", член союза композиторов России, лидер известного в России и за рубежом фортепианного трио.

В концерте примут участие:

  • квартет Григория Файна: Григорий Файн — фортепиано; Игорь Трегубов — гитара; Николай Замоздра — контрабас; Иван Антипов — ударные;
  • участники "Fine Family Show": Наталья Файн, Дмитрий Файн, Юлия Файн, Петр Мишин.
  • Вокал: Ирина Алешина, Вилена Земскова, Сандра Фракенберг, Вадим Цагарейшвили.
  • Специальные гости: Иван Акатов — труба; Дмитрий Толпегов — тромбон.

Цена билетов от 600 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27321/0. Ограничение по возрасту 6+.

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