В Самаре с джазовым концертом выступит Григорий Файн

13 ноября в самарской государственной филармонии прозвучат хиты мирового джаза в оригинальной обработке и джазовые композиции Григория Файна.

Пианист и композитор Григорий Файн — знаменитый джазовый музыкант, президент клуба "Друзья джаза", член союза композиторов России, лидер известного в России и за рубежом фортепианного трио.

В концерте примут участие:

квартет Григория Файна: Григорий Файн — фортепиано; Игорь Трегубов — гитара; Николай Замоздра — контрабас; Иван Антипов — ударные;

участники "Fine Family Show": Наталья Файн, Дмитрий Файн, Юлия Файн, Петр Мишин.

Вокал: Ирина Алешина, Вилена Земскова, Сандра Фракенберг, Вадим Цагарейшвили.

Специальные гости: Иван Акатов — труба; Дмитрий Толпегов — тромбон.

Цена билетов от 600 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27321/0. Ограничение по возрасту 6+.