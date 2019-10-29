Самарский университет вошел в число лучших предпринимательских вузов страны

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева за год поднялся на шесть позиций в рейтинге предпринимательских университетов и бизнес-школ страны и занял 15-16 место рейтинга (21-22 место в 2018 году), сообщает пресс-служба вуза. Исследование подготовлено аналитическим центром "Эксперт".

Всего в итоговый рейтинг вошли 39 российских университетов — в него включались только те вузы, из стен которых вышло не менее четырех основателей стартапов. В тройке лидеров — Московский физико-технический институт (МФТИ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и НИУ ВШЭ.

Эксперты отследили яркие стартапы, ставшие заметными на глобальном уровне и созданные выпускниками университетов. Анализ образовательных траекторий основателей технологических проектов показал, что из 1181 основателя с российскими корнями, которые создали компании в 2010–2019 гг., 514 человека (43,5%) имеют исключительно техническое образование (математика, компьютерные науки, физика, инженерные науки).

В ТОП-10 наиболее успешных проектов, сумевших в 2017–2019 гг. привлечь максимальные инвестиции, попало приложение "ANNA: Absolutely No Nonsense Admin Apps. Banking, Financial Services". Оно помогает фрилансерам творческих специальностей управлять финансами. Основателями проекта стали Эдуард Пантелеев, Вячеслав Акулов и выпускник Самарского университета — Никита Филиппов.

В исследовании также приводится интервью еще одного успешного стартапера, выпускника Самарского университета Антона Зрящева. Он закончил радиотехнический факультет и вместе с партнерами предложил проект "Умные часы" — они показывают календарь, погоду, и различные нотификации в нужный момент времени. Сооснователям удалось привлечь полмиллиона долларов инвестиций и выйти на объем продаж $1 миллион.

"Я заканчивал Самарский государственный аэрокосмический университет, радиотехнический факультет, начиная с третьего курса, начал разрабатывать электронику, наш первый проект — умный выключатель для освещения. Университет дал нам возможность экспериментировать, у нас были площади, бесплатный интернет, и особенно важно, что меня поддерживал преподаватель. Здесь же в университете я нашел своих первых сооснователей, — рассказал Антон Зрящев. — У меня три высших образования: радиотехнический факультет, математические методы в экономике Самарского университета, президентская программа подготовки высших управленческих кадров, и стажировка в Голландии в Университете бизнеса. Базу для технологического предпринимательства закладывает университет. Там должны быть новые, оснащенные лаборатории, в которых для студентов могут создавать первые проекты и учиться их коммерциализации. И конечно, нужно приглашать в университеты известных и успешных предпринимателей. Я думаю, общение с известными и успешными предпринимателями студентов сильно вдохновляет".

Среди выпускников Самарского университета несколько выпускников, добившихся успеха с проектами в сфере технологического предпринимательства. В том числе, основатель и управляющий партнер Frontier Ventures Дмитрий Алимов. В 1991–1994 гг. он изучал прикладную математику и вычислительную технику в Самарском университете (на тот момент — СГАУ). Наиболее известный проект Дмитрия Алимова — первый в стране онлайн-кинотеатр ivi.ru, востребованный 50 млн пользователей.