ВСК и Банк "Возрождение" запустили совместную программу

Страховой Дом ВСК совместно с банком "Возрождение" запустили программу медицинского страхования здоровья клиентов "Подорожник". Программа позволяет получить плановое стационарное лечение и оплату хирургического лечения при серьезных заболеваниях в пяти наиболее востребованных медицинских областях.

Также предусмотрено очно-заочное подтверждение диагноза у квалифицированного врача. В перечень обращений включены заболевания из области общей хирургии, кардиологии, ортопедии и травматологии, гинекологии и урологии. В настоящее время программа действует на территории Москвы и Московской области.

"Возрождение" стал первым на рынке банком, запустившим подобный продукт. По сути, программа является аналогом ДМС — доступной по стоимости и удобной в оформлении, — отмечает заместитель председателя правления банка "Возрождение" Наталья Шабунина. — За счет возможности заочных консультаций врачей крупных медицинских центров программа особенно актуальна для жителей Московской области, и, в частности, в небольших и удаленных от Москвы населенных пунктах".

Оформить полис на себя и своих родственников могут клиенты в возрасте от 18 до 84 лет с любым уровнем дохода, включая пенсионеров. Страховая защита действует в течение года. Стоимость полиса составляет всего 10 тыс. рублей, максимальное возмещение по программе — 5 млн рублей.

"При создании страховых продуктов мы ориентируемся прежде всего на потребности наших клиентов и партнеров. Расширение продуктовой линейки компании пакетами страховых и нестраховых сервисов, создание дополнительной клиентской ценности является одной из приоритетных задач ВСК. Партнерство с банком "Возрождение" — один из важных проектов реализации этой стратегии", — прокомментировал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Программа по медицинскому страхованию здоровья клиентов "Подорожник" — уже не первый совместный продукт банка "Возрождение" и Страхового Дома ВСК. Так, помимо медицинского страхования здоровья, клиентам банка доступны страховая программа "Без Сомнений" по страхованию от несчастных случаев и страховая программа "Без Хлопот" — по страхованию имущества для клиентов банка.

Получить консультацию по программе "Подорожник" и приобрести полис можно в любом отделении банка. Узнать более подробную информацию о новой программе также можно на сайте банка "Возрождение" www.vbank.ru в разделе "Частным лицам" — "Страхование" и по телефону: 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).