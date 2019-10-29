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Образование Общество

Депутаты Самары проконтролировали готовность школ к холодному сезону

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В думе Самары состоялось очередное заседание комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. Депутаты обсудили, в каком состоянии школы, садики и спортивные объекты города вошли в отопительный сезон.

В числе первых тепло пришло в школы и детские сады. По словам заместителя руководителя департамента образования Самары Светланы Чикановской, сегодня стабильно отапливаются все 469 зданий образовательных учреждений. "Наша задача заключается в том, чтобы дети росли в тепле и уюте", — сказала она.

Готовность к зиме — это не только наличие отопления. Председатель думы Алексей Дегтев обратил внимание на необходимость постоянной уборки снега.

"Нужно чистить подъездные пути к школам и детсадам, пешеходные дорожки. В этом году в строй введены восемь новых спортивных объектов. Это футбольные поля и хоккейные коробки. Их необходимо круглый год содержать в чистоте", — отметил председатель думы Самары.

Подробности читайте в номере "Волжской коммуны" от 30 октября.

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