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Музыка Культура

В Самаре выступит группа "Сплин"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском Окружном Доме офицеров 20 ноября состоится концерт группы "Сплин".

Фото: http://koncertsamara.ru/

"Для концерта "Сплин" характерно использование световых эффектов, а живое звучание и позитивный настрой коллектива делают шоу запоминающимся для каждого гостя. Группа балует своих зрителей известными хитами и новыми композициями, поэтому концерт "Сплин" — это всегда интересное и захватывающее событие", — обещают организаторы мероприятия.

Цена билетов от 800 рублей. Купить билет можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27094/0. Ограничение по возрасту 16+.

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