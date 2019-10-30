В Самаре выступит группа "Сплин"

В самарском Окружном Доме офицеров 20 ноября состоится концерт группы "Сплин".

"Для концерта "Сплин" характерно использование световых эффектов, а живое звучание и позитивный настрой коллектива делают шоу запоминающимся для каждого гостя. Группа балует своих зрителей известными хитами и новыми композициями, поэтому концерт "Сплин" — это всегда интересное и захватывающее событие", — обещают организаторы мероприятия.

Цена билетов от 800 рублей. Купить билет можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27094/0. Ограничение по возрасту 16+.