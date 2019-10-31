Akku Quintet из Швейцарии выступит в "Парадной" 7 ноября

7 ноября в 19:00 в баре "Парадная" состоится концерт Akku Quintet из Швейцарии. Организатором выступает Самарское джазовое "Движение".

AKKU основан в 2011 году барабанщиком и композитором Мануэлем Паскинелли, взявшим с этим проектом курс на любопытный сплав минималистичного джаза, привлекательной ритмики и живого видеоряда. За время своего существования группа выступала в нескольких странах Евросоюза, посетила Великобританию и США.

В составе:

Михаэль Гильсенан (Michael Gilsenan), саксофон

Маркус Ишер (Markus Ischer), гитара

Майя Нидеггер (Maja Nydegger), клавишные

Анди Шнеллманн (Andi Schnellmann), бас

Мануэль Паскинелли (Manuel Pasquinelli), ударные

Специальный гость: Йонас Фер (Jonas Fehr), живой видеоряд

Коллектив исключительно музыкальными средствами рассказывает о фазах сна, превращении воды в снег, радиоволнах, спутниках, при этом весь концерт сопровождается живым видеорядом от виджея из Дании.