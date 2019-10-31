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Энергетика ТЭК

Для Жигулевской ГЭС установлен новый режим работы

ЖИГУЛЕВСК. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с новым режимом работы, установленным Федеральным агентством водных ресурсов, на Жигулевской ГЭС открыли затворы водосливной плотины для поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметки 52,7 метра-53,0 метра, сообщает Русгидро.

Изменение режима вызвано увеличением приточности к Жигулевскому гидроузлу, которое наблюдается на протяжении последнего месяца.

"Уставленный режим работы станции, как и его следствие — увеличение расходов через гидроузел является временной мерой. Снижения высокой для данного времени года приточности можно ожидать после заморозков, — комментирует ситуацию Олег Леонов, директор филиала ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС".

За 64-летнюю историю работы Жигулевской ГЭС осенью водосливную открывали лишь несколько раз: в 1990, 2012, 2017 гг. и сейчас. Сотрудники станции осуществляют мероприятия по круглосуточному контролю гидрологической ситуации и обеспечению нормального функционирования гидротехнических сооружений Филиала.

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