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Транспорт и связь Экономика и бизнес

На "Бирже Tele2" торгуют миллионы абонентов

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подводит первые итоги работы уникальной для российского телекома платформы — "Биржи Tele2". Онлайн-площадка позволяет абонентам покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS. В первый месяц после запуска сервисом воспользовались 2,5 млн клиентов Tele2 при равном количестве покупателей и продавцов.

Благодаря новой платформе абоненты оператора получили полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут продавать и покупать их на "Бирже Tele2". За первый месяц работы площадки количество выставленных лотов превысило миллион. Общий объем размещенного на "Бирже Tele2" интернет-трафика составил свыше 1 Пб. Пользователи сервиса также выставили на продажу более 50 млн минут и 400 тыс. SMS.

Tele2 запустила уникальную платформу 25 сентября. На "Бирже Tele2" клиенты могут размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки "Мой Tele2" и тарифных планов "Премиум" и "Везде онлайн", а покупка — абонентам всех пакетных тарифов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора и в мобильном приложении "Мой Tele2".

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Первые результаты запуска платформы подтверждают, что "Биржа Tele2" — еще один уникальный и успешный продукт, который давно ждали клиенты. Еще до начала работы сервиса наши абоненты продавали и покупали интернет-трафик в социальных сетях с помощью услуги "Делитесь гигабайтами". Но ни один из участников сделки не мог быть уверен в ее честном и прозрачном исполнении. Теперь на специальной онлайн-площадке каждый пользователь получит то, что ему нужно: пакет услуг или средства на счет. Востребованность сервиса доказывает верность наших подходов — мы предлагаем революционный для рынка продукт, созданный по "другим правилам".

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